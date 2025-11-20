Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Staffel 2Folge 25vom 20.11.2025
Folge 25: Das Auto

43 Min.Folge vom 20.11.2025

John-Boy ist inzwischen 18 Jahre alt und wird bald in der Stadt aufs College gehen. Da die Familie nicht genug Geld hat, um ihm ein Zimmer zu bezahlen, muss er täglich zwischen College und Walton's Mountain hin- und herfahren. Deshalb benötigt er dringend ein Auto - bei dem es sich selbstverständlich nur um ein gebrauchtes Modell handeln darf. Auf der Suche nach einem geeigneten Gefährt kommt er mit potenziellen Verkäufern in Kontakt und lernt dabei ein seltsames Paar kennen ...

