Die Waltons
Folge 5: Jody sucht seine Zukunft
44 Min.
Während der Ernte nehmen die Waltons zwei sympathische Tagelöhner in Lohn und Brot: den umherziehenden Erntearbeiter Harley Foster und dessen Sohn Jody. Die beiden leisten gute Arbeit bei der Pfirsichernte, und Verdie Grant, die Nachbarin der Waltons, schließt besonders den kleinen Jody sofort in ihr Herz. Alle sind traurig, als die Erntearbeit beendet ist und die Fosters weiterziehen wollen. Doch John-Boy hat eine rettende Idee, die allen zugute kommt ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH