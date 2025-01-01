Die Waltons
Folge 14: Das Herz gibt nie auf
47 Min.
Mason Beardsley, ein alter Freund der Waltons und langjähriger Einwohner von Walton's Mountain, kehrt nach fünfjähriger Abwesenheit wieder in seinen Heimatort zurück, wo er mit offenen Armen empfangen wird. Die Waltons wollen ihrem Freund helfen, sein Haus wieder herzurichten, damit alles perfekt für die Ankunft von Masons Frau Delia ist. Niemand ahnt, dass diese längst verstorben ist und Mason in einer Traumwelt lebt, weil er ihren Tod nicht akzeptieren kann ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH