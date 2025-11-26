Die Waltons
Folge 4: Das Vollblut
43 Min.Folge vom 26.11.2025
Seit einiger Zeit ist John-Boy nun schon auf dem College, und er arbeitet mit Freude und Wissbegier. Nur eine Sache bereitet ihm Probleme: Carl Jensen, ein Sohn reicher Eltern, behandelt ihn mit äußerster Herablassung. Bei jeder Gelegenheit lässt er ihn spüren, dass er aus einem Elternhaus stammt, in dem kaum Geld vorhanden ist. Doch dafür hat John-Boy andere Werte von zu Hause mitbekommen, die er bei einem Reitturnier einsetzen kann: gesundes Selbstvertrauen und Fairness ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH