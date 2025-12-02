Die Waltons
Folge 8: Das Ehrenwort
47 Min.Folge vom 02.12.2025
Ein strenger Sittenkodex beherrscht das Leben auf dem College: So muss z. B. jeder Schüler sein Ehrenwort geben, dass er bei Prüfungen nicht abschreibt. Für John-Boy ist dieser betonte Umgang mit dem Wort "Ehre" ein wenig eigenartig; in seiner Familie war ehrenhaftes Verhalten immer selbstverständlich, ohne dass man eigens über den Begriff diskutiert hätte. Als John-Boy einen Klassenkameraden beim Abschreiben beobachtet, widerstrebt es ihm zutiefst, diesen zu melden ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH