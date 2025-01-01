Die Waltons
Folge 12: Entfremdung
48 Min.
Wade Walton ist mit seiner Familie in die Stadt gezogen, nachdem er gezwungen wurde, sein Haus in den Bergen zu räumen. Er betätigt sich in seiner Verzweiflung als Schwarzbrenner, was seine Frau Vera zur Trennung veranlasst. Sie lebt nun vorübergehend bei den Waltons, doch alles nimmt noch ein gutes Ende - allerdings erst, nachdem Wade mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist ... Schließlich beginnt er ein neues Leben mit einem Job in der Sägemühle, und Vera kehrt zu ihm zurück.
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH