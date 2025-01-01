Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Eine zerrissene Familie (1)

Staffel 4Folge 18
Folge 18: Eine zerrissene Familie (1)

48 Min.Ab 6

Eines Nachts kommt es im Hause der Waltons zur Katastrophe: Durch eine Elektrolampe, die Großvater versehentlich im Bad angelassen hat, fängt ein Möbelstück Feuer. Der Brand breitet sich aus, und das Haus, aus dem sich alle glücklicherweise retten können, brennt bis auf die Grundmauern nieder. Zwar sind die Waltons sich einig, dass allein ihr Leben zählt - dennoch hat jeder von ihnen durch das Unglück einen Gegenstand verloren, der ihm besonders am Herzen lag ...

