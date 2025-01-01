Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

WarnerStaffel 4Folge 2
Folge 2: Das Genie

43 Min.

Weil John-Boy Probleme im Mathematikunterricht hat, wird ihm von seinem Professor die Hilfe eines jungen Mathe-Genies namens Lyle Thomson vermittelt. Die Waltons freuen sich auf den Gast, doch Lyle macht sich bei ihnen durch seine spitzfindigen Bemerkungen und sein etwas eigenartiges Verhalten schnell unbeliebt. Erst als eine Theateraufführung der Kirchengemeinde auszufallen droht und Lyle spontan hilfsbereit ist und einspringt, ändern sie ihre Meinung.

