WarnerStaffel 5Folge 13
Folge 13: Der letzte Mustang

42 Min.

Ein Fremder kommt in die Stadt und will Ep Bridges bei der nächsten Wahl zum Sheriff Konkurrenz machen. Er hat gute Voraussetzungen, denn er ist charmant und sympathisch - ein Mann, der den Frauen gefällt, der aber auch die Männer beeindruckt. Ep ist bedrückt und rechnet sich nur geringe Chancen aus. Werden die Bürger vergessen, was er in den vergangenen 15 Jahren für sie getan hat? Unterdessen wird Großvater in eine Auseinandersetzung um einen wilden Mustang verwickelt ...

