Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

John-Boy und sein Buch

WarnerStaffel 5Folge 25
John-Boy und sein Buch

John-Boy und sein BuchJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 25: John-Boy und sein Buch

43 Min.Ab 6

Endlich ist es so weit: Der angehende Schriftsteller John-Boy Walton hat sein erstes Manuskript fertig gestellt und an einen Verlag in New York geschickt. Voller großer Erwartungen beschäftigt er sich in seinen Tagträumen mit der Reaktion der Verleger und seiner künftigen Karriere als Autor - doch wie groß ist seine Enttäuschung, als er auch nach längerer Wartezeit keine Nachricht aus New York erhält. Ungeduldig beschließt er, selbst in die Stadt seiner Träume zu fahren ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen