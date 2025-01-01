Die Waltons
Folge 23: Heiratspläne
42 Min.
John-Boy hat seiner Freundin Daisy einen Heiratsantrag gemacht. Zur gleichen Zeit macht ihm sein Chef ein großartiges Jobangebot in London, was John-Boy vor schwierige Entscheidungen stellt. Die Lage wird noch problematischer, als er von Daisys Mutter, bei der er um ihre Hand anhalten will, erfährt, dass Daisy bereits eine kleine Tochter hat ... Unterdessen versucht Großvater auf seine eigene Art, Elizabeth bei ihren Limonade-Geschäften unter die Arme zu greifen ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH