Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Heiratspläne

WarnerStaffel 6Folge 23
Heiratspläne

HeiratspläneJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 23: Heiratspläne

42 Min.

John-Boy hat seiner Freundin Daisy einen Heiratsantrag gemacht. Zur gleichen Zeit macht ihm sein Chef ein großartiges Jobangebot in London, was John-Boy vor schwierige Entscheidungen stellt. Die Lage wird noch problematischer, als er von Daisys Mutter, bei der er um ihre Hand anhalten will, erfährt, dass Daisy bereits eine kleine Tochter hat ... Unterdessen versucht Großvater auf seine eigene Art, Elizabeth bei ihren Limonade-Geschäften unter die Arme zu greifen ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen