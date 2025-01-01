Die Waltons
Folge 26: John-Boy kehrt zurück (2)
41 Min.Ab 6
John-Boy beschließt, die am Boden liegende heimische Konjunktur anzukurbeln: Er will das stillgelegte Guthrie-Kohlenbergwerk wieder eröffnen. Auch Erin ist auf ihre Art damit beschäftigt, den wirtschaftlichen Erfolg in Walton's Mountain zu fördern, doch sie verschweigt der Familie beharrlich, dass sie einen zweiten Job angenommen hat. Da passiert etwas Furchtbares: John, Jim-Bob und Ben werden in einen Schacht der wiedereröffneten Mine eingeschlossen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH