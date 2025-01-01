Die Waltons
Folge 5: Das Mädchen am Meer
46 Min.Ab 6
Bei einem Urlaub am Meer lernt die Familie Walton ein junges Mädchen kennen. Lisa stammt aus England und scheint ziemlich verstört. Obwohl, oder gerade weil ihr Land in Gefahr ist - der Zweite Weltkrieg wütet in Europa nach wie vor -, will sie nicht zurückkehren. Jason nimmt sich des Mädchens an und versucht, ihr zu helfen ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH