Die Waltons
Folge 10: Aus alten Zeiten
42 Min.
Großmutter wird - zum großen Schrecken von Elizabeth - von einem alten Verehrer aufgesucht, der sie endlich einmal wiedersehen will. Unterdessen beschäftigen Jim-Bob ganz andere Dinge: Gemeinsam mit Yancy plant er, aus Alkohol einen Treibstoff herzustellen. Er will Yancy von seiner bisherigen Einnahmequelle, der Schwarzbrennerei, abbringen. Mit der Treibstoff-Produktion soll dieser endlich auf legale Weise zu Geld kommen ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH