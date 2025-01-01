Die Waltons
Folge 17: Ein harter Schlag für Ike
43 Min.Ab 6
Ike Godsey, der Gemischtwarenhändler von Walton's Mountain, muss während des Zweiten Weltkrieges viele Einschränkungen in Kauf nehmen. Die Rationierungen setzen ihm als Ladenbesitzer zu, und eines Tages erleidet er aufgrund der Belastungen einen Herzanfall. Nun ist die Lage noch schlimmer, denn wer soll jetzt sein Geschäft weiterführen? Zum Glück gibt es die Waltons, die hilfreich einspringen und wenigstens das Notwendigste tun, um den Laden aufrechtzuerhalten ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH