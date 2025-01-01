Die Waltons
Folge 2: Ein Platz bleibt leer (2)
41 Min.
John kämpft hart, um seine Aufträge in der Holzbranche zu erfüllen und seinen abgeschlossenen Vertragsverpflichtungen nachzukommen. Unterdessen beschließen Erin und Mary Ellen, das Elternhaus zu verlassen und nach Charlottesville zu ziehen. Während es so viele Veränderungen im Leben der Waltons gibt, sind alle zugleich damit beschäftigt, ihre Trauer um den verstorbenen Großvater zu verarbeiten. Auch der Tod Flossie Brimmers hat eine tiefe Lücke hinterlassen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH