Die Waltons
Folge 23: Sturzflug
43 Min.
Jim-Bobs größter Traum ist es, Pilot bei der Luftwaffe zu werden. Allerdings sind seine Leistungen in der Schule gesunken, sodass die Chancen auf Aufnahme sinken. Als er auch noch erfährt, dass er kurzsichtig ist, ist es aus mit dem Traum vom Fliegen: Für Jim-Bob bricht eine Welt zusammen. Dann beschließt er, sich stattdessen für den Heeresdienst zu melden. Zur gleichen Zeit versucht Mary-Ellen, Erin mit einem alten Freund von Curt zu verkuppeln, einem Sergeant der Army ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH