Die Waltons
Folge 17: Der Einbruch
46 Min.
Jeff geht allen mit seinen dauernden Streichen gewaltig auf die Nerven. Doch eines Tages geht er wirklich deutlich zu weit, als er das Werkzeug von John schwer beschädigt. Mit seiner Lösung des Problems macht er allerdings alles noch viel schlimmer: Er bricht nämlich in Ikes Laden ein ... Ben, der sich nicht freiwillig zur Army gemeldet hat, weil er gegen den Kriegsdienst ist, wird von einem Soldaten in Walton's Mountain verspottet. Daraufhin ändert er seinen Entschluss ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH