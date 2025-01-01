Die Waltons
Folge 21: Der Handlungsreisende
43 Min.
Der Handlungsreisende Stanley Perkins kommt nach Walton's Mountain und trifft dort überraschend seine Tanzpartnerin Rose wieder. Rose war die große Liebe seines Lebens, und bald schon macht er ihr einen Heiratsantrag ... Währendessen hat Jim Bob ein ganz anderes Problem: Er will endlich ein eigenes Zimmer haben. Doch das ist bei einer großen Familie wie den Waltons gar nicht so einfach ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH