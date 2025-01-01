Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Katey Anne

Staffel 8Folge 22
Katey Anne

Katey AnneJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 22: Katey Anne

46 Min.Ab 6

Nach seinem langen Aufenthalt im Lazarett kehrt John-Boy endlich wieder zu seiner Familie nach Waltons Mountain zurück. Doch er hat ein Problem: Nach seinem Flugzeugabsturz hat er große Gedächtnislücken, die ihm schwer zu schaffen machen. Was ist bei dem Flugzeugabsturz genau passiert? Und wer ist Katey Anne? Ike wird währenddessen verhaftet, weil er sich - trotz schriftlicher Aufforderung - nicht bei der Armee gemeldet hat ...

