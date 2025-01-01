Die Waltons
Folge 24: Abschied nehmen
46 Min.Ab 6
Wieder muss Ester von den jungen Männern ihrer Familie Abschied nehmen. Nur sind es diesmal nicht - wie 30 Jahre zuvor - ihre Söhne, denen sie voller Angst nachwinkt, sondern ihre Enkel. John-Boy, Jason, Ben und Jim Bob müssen in den Krieg ziehen ... Eine sehr schwierige Situation - auch für den Rest der Familie Walton. Werden die jungen Männer alle wieder gesund zurückkehren?
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH