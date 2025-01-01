Die Waltons
Folge 20: Verzweiflungstat
47 Min.Ab 12
Noch kurz vor seinem Tod verfügt Rance, dass seine minderjährige Enkelin Sissie sein Haus erben soll. Doch das Erbe ist an eine harte Bedingung geknüpft: Sissie soll einen Mann aus Walton's Mountain heiraten, wie es schon lange Brauch ist. Mary Ellen, die als Gemeindeschwester den alten Rance bis zuletzt betreut hat, ist entsetzt. Sie tut alles, um diese Hochzeit zu verhindern. Doch der Bräutigam Job besteht auf seinem Recht ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH