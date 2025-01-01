Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Freud und Leid

WarnerStaffel 9Folge 4
Freud und Leid

Freud und LeidJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 4: Freud und Leid

47 Min.Ab 12

Jason und einer seiner Freunde werden mit der bitteren Realität des Krieges konfrontiert: An der Front müssen sie über Leben und Tod anderer Menschen entscheiden ... In der Heimat will man unterdessen eine Soirée für die Soldaten veranstalten. Miss Mamie und Miss Emily, die Initiatorinnen, haben jedoch nicht die nötigen Bezugsscheine, um für das leibliche Wohl zu sorgen. Daraufhin drückt Gemischtwarenhändler Ike Godsey ein Auge zu - was sich bald als Fehler herausstellt ...

