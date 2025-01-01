Die Waltons
Folge 21: Olivia und die große Welt
45 Min.
Die Baldwin-Schwestern bitten Olivia, die sehr gut nähen kann, ihnen Kleider aus einigen alten Stoffen zu schneidern. Auf einer großen Gartenparty sind sie mit den tollen Kleidern die Stars des Tages, und zufällig ist eine Modedesignerin anwesend, die sich auch für die ausgefallenen Stücke interessiert, und auf diese Weise Bekanntschaft mit Olivia macht. Die Frau ist begeistert von Olivia und bietet ihr an, für sie zu arbeiten - für die Waltons eine willkommene Einnahmequelle ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
