John-Boy und die Zukunft

WarnerStaffel 4Folge 24
Folge 24: John-Boy und die Zukunft

43 Min.

John-Boy bekommt die Chance seines Lebens: Er kann die "Jefferson Country Times" übernehmen. Einzige Bedingung ist, dass er für die Zeitungspresse 50 Dollar Anzahlung leistet - für John-Boy leider eine kaum einzulösende Voraussetzung. Doch er lässt nichts unversucht und nimmt einen Job als Busfahrkarten-Verkäufer an. Als er diesen ohne eigenes Verschulden wieder verliert, ist er verzweifelt. Er hat nicht mit der Güte des alten Zeitungsbesitzers gerechnet.

