WarnerStaffel 5Folge 23
Folge 23: Zuflucht in Walton's Mountain

47 Min.Ab 6

Hilary Baldwin Von Kleist, die Nichte der Baldwin-Schwestern, sucht Zuflucht in Walton's Mountain. Die Amerikanerin ist mit einem Deutschen verheiratet, berichtet jedoch nur sehr zurückhaltend über die Situation in Deutschland. John-Boy ist enttäuscht, hatte er sich doch von der Begegnung mit ihr ausführliche Informationen über die Lage in Deutschland und die Pläne Hitlers erhofft. Doch auf die Frage, ob Hitler Kriegspläne habe, antwortet sie nur ausweichend ...

Warner
