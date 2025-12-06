Die Windsors - Geschichte einer Dynastie (2/6): König wider WillenJetzt kostenlos streamen
Die Windsors - Geschichte einer Dynastie
Folge 2: Die Windsors - Geschichte einer Dynastie (2/6): König wider Willen
In dieser Folge der Serie über das britische Königshaus widmet sich dem "stotternden König" Georg VI.. Nachdem König Edward VIII. seine Liebesbeziehung mit der geschiedenen Amerikanerin Wallis Simpson der britischen Krone vorzieht und abdankt, wird dessen Bruder Prinz Albert zum König des Vereinigten Königreiches und Kaiser von Indien ernannt. Um trotz der Änderung in der Thronfolge Kontinuität zu wahren, nimmt dieser den Namen seines Vaters an und wird als Georg VI. bis zu seinem Tod das Staatsoberhaupt Großbritanniens sein. Seine Regentschaft ist stark vom Zweiten Weltkrieg geprägt: Als Kriegsveteran zeigt er Solidarität mit der britischen Bevölkerung und verlässt selbst während der Bombardierungen Londons den Buckingham Palace nicht. Neben den Herausforderungen der Zeit kämpft Georg VI. auch mit persönlichen Schwierigkeiten, insbesondere seinem Stottern und dem Druck, sich nach dem Schatten seines berühmten Bruders in der neuen Rolle als König zu behaupten. Trotz der Schwierigkeiten regiert er bis zu seinem Tod im Jahr 1952. Seine älteste Tochter Elizabeth folgt ihm nach seinem Tod auf den Thron. Bildquelle: ORF/BBC/Raw TV Ltd / Cable News Network, Inc. 2020
