Die Windsors - Geschichte einer Dynastie (3/6): Elisabeth II. - Die junge Königin
Die Windsors - Geschichte einer Dynastie
Folge 3: Die Windsors - Geschichte einer Dynastie (3/6): Elisabeth II. - Die junge Königin
In diesem Teil der Serie über das britische Königshaus steht Königin Elizabeth II. im Mittelpunkt, die am längsten regierende Monarchin in der Geschichte Großbritanniens. Nach dem frühen Tod ihres Vaters Georg VI. folgt sie ihm 1952 mit 25 Jahren auf den Thron und wird als sechste weibliche Monarchin in der britischen Geschichte gekrönt – ihre Krönung in der Westminster Abbey ist die erste, die live im Fernsehen übertragen wird. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Philip leitet sie den britischen Staat durch tiefgreifende Veränderungen, meistert persönliche Schicksalsschläge und bricht 2015 den Rekord der längsten Regentschaft. Elizabeths Amtszeit zeigt den Balanceakt zwischen Modernisierung und Tradition, stets getragen von einer Monarchin, deren Präsenz so beständig wirkt wie der Buckingham Palace selbst. Bildquelle: ORF/BBC/Raw TV Ltd / Cable News Network, Inc. 2020
