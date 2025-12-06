Die Windsors - Geschichte einer Dynastie (4/6): Liebe oder PflichtJetzt kostenlos streamen
Die Windsors - Geschichte einer Dynastie
Folge 4: Die Windsors - Geschichte einer Dynastie (4/6): Liebe oder Pflicht
In Prinz Charles verdichten sich die Spannungen und Herausforderungen des Hauses Windsor: die unglückliche Ehe mit Lady Diana, die nur unter äußerem Druck zustande kam, ihr tragischer Tod und das lange Warten auf seine eigene Thronfolge. Gleichzeitig lastet der hohe Anspruch, den Nachfolger der Jahrhundert-Queen Elizabeth abzugeben, schwer auf ihm. Diese Folge der Doku-Reihe „Die Windsors“ zeigt Charles unter Druck: Er soll eine Familie gründen und sich auf die Regentschaft der Windsor-Dynastie vorbereiten. Nach der Hochzeit mit Diana wird schnell deutlich, dass diese Ehe mit zahlreichen persönlichen und öffentlichen Problemen belastet ist. Bildquelle: ORF/BBC/Raw TV Ltd / Cable News Network, Inc. 2020
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick