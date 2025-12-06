Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF III Staffel 1 Folge 4 vom 06.12.2025
Die Windsors - Geschichte einer Dynastie (4/6): Liebe oder Pflicht

42 Min.Folge vom 06.12.2025

In Prinz Charles verdichten sich die Spannungen und Herausforderungen des Hauses Windsor: die unglückliche Ehe mit Lady Diana, die nur unter äußerem Druck zustande kam, ihr tragischer Tod und das lange Warten auf seine eigene Thronfolge. Gleichzeitig lastet der hohe Anspruch, den Nachfolger der Jahrhundert-Queen Elizabeth abzugeben, schwer auf ihm. Diese Folge der Doku-Reihe „Die Windsors“ zeigt Charles unter Druck: Er soll eine Familie gründen und sich auf die Regentschaft der Windsor-Dynastie vorbereiten. Nach der Hochzeit mit Diana wird schnell deutlich, dass diese Ehe mit zahlreichen persönlichen und öffentlichen Problemen belastet ist. Bildquelle: ORF/BBC/Raw TV Ltd / Cable News Network, Inc. 2020

ORF III

