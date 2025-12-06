Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Windsors - Geschichte einer Dynastie

Die Windsors - Geschichte einer Dynastie (5/6): Die Prinzessin, der Prinz und die Presse

ORF III
Staffel 1
Folge 5
vom 06.12.2025
Die Windsors - Geschichte einer Dynastie (5/6): Die Prinzessin, der Prinz und die Presse

Die Windsors - Geschichte einer Dynastie

Folge 5: Die Windsors - Geschichte einer Dynastie (5/6): Die Prinzessin, der Prinz und die Presse

41 Min.
Folge vom 06.12.2025

In dieser Folge der Doku-Reihe über die Windsors steht das Ende der Ehe von Charles und Diana im Mittelpunkt. Private wie öffentliche Tragödien und ihre Auswirkungen auf die Monarchie werden dabei besonders beleuchtet. Die Krise stellt Queen Elizabeth vor eine der größten Herausforderungen ihrer Regentschaft. Die Hochzeit der beiden 1981 war ein weltweites Medienspektakel, doch das Scheitern der Ehe erschütterte das öffentliche Bild der britischen Monarchie und markierte den Beginn einer Reihe schwerer Schicksalsschläge für das Königshaus. Bildquelle: ORF/BBC/Raw TV Ltd / copyright Cable News Network, Inc. 2020

Die Windsors - Geschichte einer Dynastie
Die Windsors - Geschichte einer Dynastie

Die Windsors - Geschichte einer Dynastie

