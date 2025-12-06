Die Windsors - Geschichte einer Dynastie (5/6): Die Prinzessin, der Prinz und die PresseJetzt kostenlos streamen
Die Windsors - Geschichte einer Dynastie
Folge 5: Die Windsors - Geschichte einer Dynastie (5/6): Die Prinzessin, der Prinz und die Presse
41 Min.Folge vom 06.12.2025
In dieser Folge der Doku-Reihe über die Windsors steht das Ende der Ehe von Charles und Diana im Mittelpunkt. Private wie öffentliche Tragödien und ihre Auswirkungen auf die Monarchie werden dabei besonders beleuchtet. Die Krise stellt Queen Elizabeth vor eine der größten Herausforderungen ihrer Regentschaft. Die Hochzeit der beiden 1981 war ein weltweites Medienspektakel, doch das Scheitern der Ehe erschütterte das öffentliche Bild der britischen Monarchie und markierte den Beginn einer Reihe schwerer Schicksalsschläge für das Königshaus. Bildquelle: ORF/BBC/Raw TV Ltd / copyright Cable News Network, Inc. 2020
