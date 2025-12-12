Die Zeit, die noch bleibt - Episode 1Jetzt kostenlos streamen
Die Zeit, die noch bleibt
Folge 1
48 Min.Folge vom 12.12.2025
Zwei Menschen, die im letzten Lebensabschnitt Dinge unternehmen, die man für unmöglich hält: Ein 101jähriger, der fast 40 Tage im Jahr auf Skiern steht. Und eine 79jährige die eine ganze Stadt verändert.
