Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Zeit, die noch bleibt

Die Zeit, die noch bleibt - Episode 1

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 12.12.2025
Die Zeit, die noch bleibt - Episode 1

Die Zeit, die noch bleibt - Episode 1Jetzt kostenlos streamen

Die Zeit, die noch bleibt

Folge 1: Die Zeit, die noch bleibt - Episode 1

48 Min.Folge vom 12.12.2025

Zwei Menschen, die im letzten Lebensabschnitt Dinge unternehmen, die man für unmöglich hält: Ein 101jähriger, der fast 40 Tage im Jahr auf Skiern steht. Und eine 79jährige die eine ganze Stadt verändert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Zeit, die noch bleibt
ServusTV
Die Zeit, die noch bleibt

Die Zeit, die noch bleibt

Alle 1 Staffeln und Folgen