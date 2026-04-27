Mikrobiom - Eine Welt ohne KrankheitenJetzt kostenlos streamen
Die Zukunftsschmiede
Folge 5: Mikrobiom - Eine Welt ohne Krankheiten
46 Min.Folge vom 27.04.2026
Die Wissenschaft bereitet den Weg in die Zukunft. Doch wie wird diese Zukunft aussehen? Welche Innovationen gibt es bereits heute? Junge Wissenschaftler machen sich auf den Weg, um dies herauszufinden.
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