Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Kofferfund & Stargeiger / Zu Gast: David Garrett

DittscheStaffel 18Folge 5vom 18.12.2024
Kofferfund & Stargeiger / Zu Gast: David Garrett

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 5: Kofferfund & Stargeiger / Zu Gast: David Garrett

31 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche ist ein Koffer in die Hände gefallen. Er war mit Giovanni auf dem Weihnachtsmarkt und plötzlich kam jemand mit dem Koffer angerannt. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 16. Dez 2012.

