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DIY-Makeover übers Wochenende

Ein Wohnzimmer für Groß und Klein

HGTVFolge vom 15.02.2026
Ein Wohnzimmer für Groß und Klein

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DIY-Makeover übers Wochenende

Folge vom 15.02.2026: Ein Wohnzimmer für Groß und Klein

23 Min.Folge vom 15.02.2026

In nur drei Tagen verwandelt Jenni Yolo ein vom Familienalltag dominiertes Wohnzimmer in einen Raum, der für Kinder und Erwachsene gleichermaßen funktioniert. Mit cleveren Stauraumlösungen, mutigen Designentscheidungen und einem individuell ...

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