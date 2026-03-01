DIY-Makeover übers Wochenende
Folge vom 01.03.2026: Vintage-Traum in Bordeaux
23 Min.Folge vom 01.03.2026
Nach Monaten der Zurückgezogenheit sind eine Ärztin und ihre Frau bereit, wieder Gäste zu empfangen. Inspiriert von ihrer Liebe zu Wein und Gartenkunst gestaltet Jenni Yolo die Küche neu und verwandelt sie in einen warmen, einladenden Vintage-Traum in Bordeaux mit persönlicher Note.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.