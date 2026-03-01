DIY-Makeover übers Wochenende
Folge vom 01.03.2026: Endlich ein edles Esszimmer
23 Min.Folge vom 01.03.2026
Ein junges, viel beschäftigtes Paar möchte in seinem neuen Zuhause Platz für gemeinsame Mahlzeiten und Familienzeit schaffen. Jenni Yolo entwirft ein klassisches, formelles Esszimmer, das sowohl für den Alltag mit zwei kleinen Kindern als auch für große Runden mit Familie und Freund:innen funktioniert.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.