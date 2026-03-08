Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 08.03.2026
22 Min.Folge vom 08.03.2026

Innerhalb von nur drei Tagen hilft Jenni Yolo einer Familie dabei, ihr viktorianisches Haus neu zu denken. Mit mutigen Farben, einem auffälligen Eingangsbereich und einer gemütlichen Bibliothek entsteht ein Zuhause, das den historischen Charakter bewahrt und gleichzeitig modern wirkt. Der Umbau zeigt, wie viel Wirkung gezielte Designentscheidungen in kurzer Zeit haben können.

