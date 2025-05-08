Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 1vom 08.05.2025
52 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 6

Vom Bergischen Land ins afrikanische Wildlife: Für Landtierarzt Dr. Dreesen und seinen Partner Klaus beginnt wieder ein großes Afrika-Abenteuer. Nach einem emotionalen Wiedersehen mit Wildtierärztin Simone geht der Doc auf Tuchfühlung mit einer Gepardin - doch Bella ist um einiges größer und wilder als die Kätzchen, die der Doc sonst auf seinem Behandlungstisch hat.

