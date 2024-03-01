Neue Tricks von alten HundenJetzt kostenlos streamen
Dog City
Folge 22: Neue Tricks von alten Hunden
21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Eliot tut sich mit seinem Zeichenlehrer zusammen, um ein "Ace-Hart-Sam-Spade"-Abenteuer zu schreiben. Eliot und Ace haben beide ihre Schwierigkeiten mit ihren Mentoren, aber am Ende wird ihnen klar, dass sie etwas von den "Alten" lernen können.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dog City
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF