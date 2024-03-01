Der rosarote BernhardinerJetzt kostenlos streamen
Dog City
Folge 25: Der rosarote Bernhardiner
21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Artie muss bei Eliot Nachhilfestunden in Mathematik nehmen und ist gelangweilt. Bugsy verkleidet sich als pinker Bernhardiner und raubt die Stadt aus. Ace ist hinter ihm her, weil er glaubt, Bugsy sei Bernie, der beliebte Star einer Kindersendung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dog City
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF