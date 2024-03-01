Vorsicht, bissiger HundJetzt kostenlos streamen
Dog City
Folge 26: Vorsicht, bissiger Hund
21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Baron Rottweiler hat einen schrecklichen künstlichen Hund erfunden und zum Leben erweckt. Jetzt will er Rosie dazu zwingen, das Monster zu heiraten. Um Rosie zu retten, dringen Ace und Eddie in Rottweilers Spukschloss ein.
Altersfreigabe:
6
