Dog City
Folge 28: Der schönste Kater
21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Ace will unbedingt, dass Eliot für ihn eine Folge mit viel Action entwirft und zeichnet. Artie hat seine Liebe zur Umwelt entdeckt und hat ein Recycling-Programm entwickelt. Rosie ist mit ihrer kleinen Nichte Dot aufs Land gefahren.
