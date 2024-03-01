Dog City
Folge 31: Hundstage
21 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Eliot hat Urlaub und schickt auch Ace, Rosie und Eddie in den Urlaub. Ace stinkt das gewaltig und wird durch das Auftauchen des "verrückten Vandalen", der alle Kulturgüter stehlen will, aus dem unverhofften Zwangsurlaub gerettet.
