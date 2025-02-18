Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dok 1

Dok 1: Sprachlos im Klassenzimmer - die Krise an Österreichs Schulen

ORF1Folge vom 18.02.2025
Dok 1: Sprachlos im Klassenzimmer - die Krise an Österreichs Schulen

Dok 1: Sprachlos im Klassenzimmer - die Krise an Österreichs SchulenJetzt kostenlos streamen

Dok 1

Folge vom 18.02.2025: Dok 1: Sprachlos im Klassenzimmer - die Krise an Österreichs Schulen

60 Min.Folge vom 18.02.2025

Die Schule prägt nicht mehr nur durch Unterricht, sondern auch durch Herausforderungen wie Migration, die Fluchtbewegung von 2015 und die daraus resultierenden fehlenden Deutschkenntnisse, sowie Radikalisierung. Social Media verstärkt diese Probleme, während Lehrkräfte und Eltern zunehmend hilflos wirken. Lisa Gadenstätter spricht mit Lehrern, Experten und Schülern, um Lösungen zu finden, ohne Vorurteile zu verstärken. Bildquelle: ORF/BFILM

Alle verfügbaren Folgen