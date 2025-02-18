Dok 1: Sprachlos im Klassenzimmer - die Krise an Österreichs SchulenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 18.02.2025
Die Schule prägt nicht mehr nur durch Unterricht, sondern auch durch Herausforderungen wie Migration, die Fluchtbewegung von 2015 und die daraus resultierenden fehlenden Deutschkenntnisse, sowie Radikalisierung. Social Media verstärkt diese Probleme, während Lehrkräfte und Eltern zunehmend hilflos wirken. Lisa Gadenstätter spricht mit Lehrern, Experten und Schülern, um Lösungen zu finden, ohne Vorurteile zu verstärken. Bildquelle: ORF/BFILM
