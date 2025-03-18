Dok 1: Ruhetag für immer - Wenn das Wirtshaus zusperrtJetzt kostenlos streamen
2023 gab es in Österreich nur mehr rund 6700 Wirtshäuser. Zum Vergleich: 1978 waren es noch etwas mehr als 15.000. Warum also müssen immer mehr klassische Wirtshäuser aufgeben, während immer mehr Restaurants öffnen? Geht es hier wirklich nur um gestiegene Kosten, Fachkräftemangel oder Landflucht? Welche Rolle spielen geändertes Essverhalten oder soziale Medien? Und wollen junge Menschen überhaupt noch ein Wirtshaus im klassischen Sinn? Das will Lisa Gadenstätter in ihrer neuen "Dok 1" herausfinden. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
