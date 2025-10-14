Dok 1
Folge vom 14.10.2025: Dok 1: Brüchige Berge
48 Min.Folge vom 14.10.2025
Felsstürze, Hangrutschungen, Gletscherschmelze: Sind die Alpen dem Untergang geweiht? Lisa Gadenstätter deckt auf, wie der Klimawandel unsere Berge und Dörfer bedroht. Inhalt: Felsstürze, Hangrutschungen, Gletscherschmelze und auftauender Permafrost im Hochgebirge - die Alpenregion ist einem drastischen Wandel unterworfen. Lisa Gadenstätter trifft Menschen in bedrohten Siedlungen, Landwirte, deren Wirtschaftsflächen von herabstürzenden Felsen bedroht sind, und Einheimische, die ihr Zuhause verlassen mussten. Mit dem Salzburger Landesgeologen Gerald Valentin erkundet sie unter anderem den Gipfel des Großglockners, der infolge des Schmelzens des Permafrosts zu zerfallen droht. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0