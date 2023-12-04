Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dok 1

Dok 1: Nichts geht mehr: Sieben Tage ohne Strom

ORF1Folge vom 04.12.2023
Dok 1: Nichts geht mehr: Sieben Tage ohne Strom

Dok 1: Nichts geht mehr: Sieben Tage ohne StromJetzt kostenlos streamen

Dok 1

Folge vom 04.12.2023: Dok 1: Nichts geht mehr: Sieben Tage ohne Strom

49 Min.Folge vom 04.12.2023

Hanno Settele will es wissen: Was passiert, wenn es im ganzen Land plötzlich dunkel wird? Er wagt das Experiment und spielt den Ernstfall durch: Eine Woche Blackout. Wie lange hält eine Gesellschaft einen flächendeckenden Stromausfall aus? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten, in Reportagen bei denen, die ein Funktionieren der Gesellschaft und des Staates im Fall der Fälle garantieren sollen und am eigenen Leib geht Hanno Settele dieser Fragen nach. Bildquelle: ORF/BFILM

Alle verfügbaren Folgen