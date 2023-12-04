Dok 1: Made in China: Ramsch oder Schnäppchen?Jetzt kostenlos streamen
Wer das erste Mal auf AliExpress oder Wish einkauft, wird sich verwundert die Augen reiben: ein Brautkleid um 12,15 Euro? Eine noble Armbanduhr um 2,11 Euro? Wie ist sowas möglich? Hanno Settele bringt für diesen Film seine Kreditkarte ins Schwitzen. Mit den Waren, die er auf AliExpress & Co erwirbt, eröffnet er seinen eigenen Pop-up-Store im G3 - dem letzten in Österreich errichteten Einkaufszentrum. Sein Hintergedanke dabei: Sind die Billigstwaren aus Asien genauso attraktiv, wenn man sie mit Händen angreifen und mit eigenen Augen betrachten kann? Wie viel Ramschware befindet sich darunter? Bildquelle: ORF/Neulandfilm
