Für die meisten von uns ist es ein riesengroßer Albtraum. Ein Einbruch in die Wohnung oder das Haus. Jahrelang geht alles gut – und dann plötzlich passiert es. Man ist nur ein paar Minuten einkaufen oder auf Urlaub – und in die Wohnung wird eingebrochen. Knapp 9800 Mal wurden 2018 in Österreich Einbrüche angezeigt. Bei etwas weniger als der Hälfte ist es beim Versuch geblieben. Nicht so bei Lisa Gadenstätter. In ihre Wohnung wurde eingebrochen. Eine Vorstellung, die vielen Menschen Angst macht. In der Dok1 „Albtraum Einbruch“ setzt sich Lisa Gadenstätter mit diesem Thema auseinander. Wer sind die Menschen, die in Österreich auf Einbruchstour gehen? Opfer, Täter und die Polizei kommen zu Wort. Bildquelle: ORF/phlex film
