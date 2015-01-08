Dok 1: Angst. Die Mutter aller DingeJetzt kostenlos streamen
Folge vom 08.01.2015: Dok 1: Angst. Die Mutter aller Dinge
Die Dokumentation untersucht jenes Gefühl, das uns zur erfolgreichsten Spezies auf diesem Planeten gemacht hat: die Angst. Sie ist jene Kraft, die hinter dem Erfindungsreichtum der Menschheit steckt, denn die Angst davor, dass die eigene Art ausstirbt, hat uns zum Beispiel das Feuer oder Mondlandungsfähren entwickeln lassen. Und die Angst ist das stärkste Gefühl, das in uns Menschen steckt. Wir Menschen haben gelernt, mit ihr umzugehen. In ehrlichen Interviews verraten uns Menschen wie Niki Lauda, Thomas Morgenstern, Andrea Händler oder Renate Götschl ihre Strategien mit der Angst zu leben. Und sie geben uns dadurch einen tiefen Einblick in ihre Seelen. In der Dokumentation kommen aber auch Messerwerfer, Spinnenfanatiker oder Zahnarztphobiker zu Wort. „Angst – Die Mutter aller Dinge“ ist eine Talkshow, die unter freiem Himmel in ganz Österreich stattfindet: mit einem Hanno Settele in Top-Form. Bildquelle: ORF